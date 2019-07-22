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Льорис покинул тренировочный сбор Тоттенхэма в Азии

16:29 83 Читати українською
Льорис покинул тренировочный сбор Тоттенхэма в Азии
Уго Льорис / Reuters

Голкипер лондонцев Уго Льорис не смог продолжить предсезонную подготовку вместе с командой.

Капитан "шпор" был отправлен домой из-за болезни, сообщает Sun.

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Француз подхватил ангину сразу по прибытии в Азию и ему пришлось пропускать тренировки команды из-за плохого самочувствия. Именно из-за проблем со здоровьем Льорис не смог принять участие в товарищеской игре против Ювентуса. Голкипер вернулся в Лондон, где пройдет курс реабилитации.

Льорис должен возобновить тренировки через три дня после товарищеского матча с Манчестер Юнайтед, который состоится 25 июля.

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Теги
Межсезонные сборы Англия Уго Льорис Уго Льорис Тоттенхэм Тоттенхэм
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