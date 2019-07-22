Льорис покинул тренировочный сбор Тоттенхэма в Азии

Голкипер лондонцев Уго Льорис не смог продолжить предсезонную подготовку вместе с командой.

Капитан "шпор" был отправлен домой из-за болезни, сообщает Sun.

Тоттенхэм договорился о трансфере Райана Сессеньона, – Telegraph

Француз подхватил ангину сразу по прибытии в Азию и ему пришлось пропускать тренировки команды из-за плохого самочувствия. Именно из-за проблем со здоровьем Льорис не смог принять участие в товарищеской игре против Ювентуса. Голкипер вернулся в Лондон, где пройдет курс реабилитации.

Льорис должен возобновить тренировки через три дня после товарищеского матча с Манчестер Юнайтед, который состоится 25 июля.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда