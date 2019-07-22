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Тоттенхем домовився про трансфер Раяна Сессеньона, – Telegraph

14:22 255 Читать на русском
Тоттенхем домовився про трансфер Раяна Сессеньона, – Telegraph
Раян Сессеньон / Reuters

Лондонці продовжують шукати варіанти підсилення на трансферному ринку.

Хавбек Фулхема Раян Сессеньон перейде в Тоттенхем, інформує Telegraph.

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"Шпори" узгодили трансфер 19-річного гравця за 20 мільйонів фунтів. Контракт англійця з "котеджерами" закінчувався через рік, тому керівництву Фулхема довелося відпустити свою молоду зірку. На Сессеньона претендував і Манчестер Юнайтед, однак півзахисник відмовив "червоним дияволам" через сумніви щодо достатньої кількості ігрового часу.

Нагадаємо, цьогоріч Фулхем не зміг втриматися в АПЛ, тому клуб змушений відпускати деяких лідерів команди.

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