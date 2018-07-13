ЧС-2018: які клуби найбільше зароблять за участь своїх гравців на турнірі – результати дослідження

Компанія Tonka Communications провела дослідження та визначила клуби, які отримають найбільші суми від ФІФА за участь своїх представників на чемпіонаті світу-2018.

Чемпіонат світу-2018 вийшов на фінішну пряму. На Мундіалі залишилось лише 2 матчі: поєдинок за 3 місце Бельгія – Англія (14 липня) та фінал Франція – Хорватія (15 липня).

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Організація Tonka Communications підрахувала, скільки ж отримають від ФІФА клуби, які делегували своїх футболістів на Мундіаль. Визначено, що за кожен день перебування свого гравця на ЧС-2018 клуб отримує близько 7 тисяч євро незалежно від того, чи виходив футболіст на поле. Загалом же організація відшкодує клубам близько 180 млн євро.

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Дані виплати перш за все пов'язані з ризиком отримання травм гравцями. Цікаво, що якщо футболіст змінював клуб з 2016 року, то його колишній клуб також отримує частину коштів.

Найбільше від ФІФА отримає Манчестер Сіті – трохи більше 4 млн євро. На 100 тисяч євро менше отримає Реал, який посів друге місце. Третя позиція у Челсі (майже 4 млн євро). До слова, українські клуби не потрапили у опубліковану першу 50-ку списку.

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Повністю перша десятка рейтингу клубів виглядає наступним чином:

1. Манчестер Сіті – 4 417 500 євро

2. Реал – 4 316 800 євро

3. Челсі — 3 964 600 євро

4. Тоттенхем – 3 843 100 євро

5. Барселона – 3 658 900 євро

6. ПСЖ – 3 610 100 євро

7. Манчестер Юнайтед – 3 348 800 євро

8. Монако — 3 002 900 євро

9. Атлетіко — 2 671 900 євро

10. Ювентус — 2 489 500 євро.

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