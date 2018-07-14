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Франція – Хорватія: передматчева прес-конференція Дідьє Дешама

17:40 90 Читать на русском
Франція – Хорватія: передматчева прес-конференція Дідьє Дешама
Дідьє Дешам / Фото з соцмереж

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам поспілкувався з журналістами напередодні матчу фіналу ЧС-2018 проти Хорватії.

"Грати у фіналі – вже привілей і задоволення. Немає нічого краще і красивіше, ніж фінал чемпіонату світу. Ми зробимо все необхідне, щоб підготуватися до нього. Три найважливіших слова на сьогодні: спокій, зосередженість і впевненість.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Модріч – швидкий гравець, який володіє величезною технічною базою і має великий вплив на гру своєї команди. Хорвати грають колективно, при цьому він здатний забити гол або віддати передачу. Модріч може повести команду за собою, і нам потрібно бути готовими грати проти команди, в якій є такий футболіст.

У французькій команді є гравці африканського походження з різних країн. Все це збагачує французький футбол, ми все французи і пишаємося цим. Не варто говорити про те, де, хто народився. Так, безумовно, ті, хто будуть дивитися завтрашній матч, будуть відчувати гордість за тих, хто народився на їхній землі.

Мбаппе? Кіліан – молодий гравець з величезним талантом, він показував це і раніше і продемонстрував на ЧС. Я не підтримую з ним особливих відносин. Стараюсь частіше говорити з усіма гравцями. Він працює однаково з усіма. Але я завжди приділяю особливу увагу молоді. Мбаппе уважно мене слухає і знає, чого хоче. Турнір дозволить йому рости", – цитує Дешама видання ТАСС.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
23
год
:
38
хв
Хорватія
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Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Франція Франція ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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38
хв
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18:00
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