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Льоренте травмувався у матчі з Барселоною – хавбек вибув на тривалий термін

16:36 94 Читать на русском
Льоренте травмувався у матчі з Барселоною – хавбек вибув на тривалий термін
Маркос Льоренте / Фото Diario AS

Реал зазнав втрат у півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони (1:1).

Хавбек "вершкових" Маркос Льоренте не зміг дограти до кінця поєдинок проти Барселони, тому був замінений на 63-й хвилині на Каземіро.

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Лікарі діагностували у 24-річного іспанця травму привідного м'яза правої ноги, повідомляє офіційний сайт клубу.

За попередніми даними Маркос пропустить мінімум 3 тижні.

Нагадаємо, матч-відповідь Кубка Іспанії Реал – Барселона відбудеться у Мадриді 27 лютого.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Маркос Льоренте Маркос Льоренте Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Барселона - Реал Мадрид
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