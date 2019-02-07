toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВАККЕР

Льоренте получил травму в матче с Барселоной – хавбек выбыл на длительный срок

16:36 39 Читати українською
Льоренте получил травму в матче с Барселоной – хавбек выбыл на длительный срок
Маркос Льоренте / Фото Diario AS

Реал понес потери в полуфинальном матче Кубка Испании против Барселоны (1:1).

Хавбек "сливочных" Маркос Льоренте не смог доиграть до конца поединок против Барселоны, поэтому был заменен на 63-й минуте на Каземиро.

Вальверде: Решил оставить Месси на скамейке в матче с Реалом – тренер вынужден принимать жесткие решения

Врачи диагностировали у 24-летнего испанца травму приводящей мышцы правой ноги, сообщает официальный сайт клуба.

По предварительным данным Маркос пропустит минимум 3 недели.

Напомним, ответный матч Кубка Испании Реал – Барселона состоится в Мадриде 27 февраля.

Барселона и Реал сыграли вничью в полуфинале Кубка: "бланкос" в ударе, слабый Месси, крах Бейла и новые звезды Классико

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Маркос Льоренте Маркос Льоренте Кубок Испании Кубок Испании 2018/19 Барселона - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Лацио
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук