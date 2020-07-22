Лобода закрила провальний сезон Динамо відвертим фото на Олімпійському: "Я не в такому вигляді буду в ефірі"

Ведуча програми ПроФутбол Олександра Лобода "запалила" на НСК Олімпійський після сенсаційної перемоги Колоса над київським Динамо (2:0).

Одна з секс-символів української журналістики ефектно закрила сезон УПЛ, показавши спокусливі ніжки на головній арені країни.

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"Зустрінемось в неділю. Буде дууууже цікавий ефір, повірте.

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Ой ні-ні. Це не те що ви подумали. Я не в такому вигляді буду в ефірі. Але подивитись на що буде точно", – підписала Лобода сексуальну світлину на трибуні порожнього стадіону.

Нагадаємо, після поразки в останньому турі УПЛ від Колоса (0:2) керівництво Динамо вирішило звільнити Олексія Михайличенка.

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