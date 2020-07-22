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Лобода закрила провальний сезон Динамо відвертим фото на Олімпійському: "Я не в такому вигляді буду в ефірі"

11:48 - Читать на русском
Лобода закрила провальний сезон Динамо відвертим фото на Олімпійському: "Я не в такому вигляді буду в ефірі"
Лобода "запалює" замість Динамо / фото з Інстаграм

Ведуча програми ПроФутбол Олександра Лобода "запалила" на НСК Олімпійський після сенсаційної перемоги Колоса над київським Динамо (2:0).

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

Одна з секс-символів української журналістики ефектно закрила сезон УПЛ, показавши спокусливі ніжки на головній арені країни.

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"Зустрінемось в неділю. Буде дууууже цікавий ефір, повірте.

Ой ні-ні. Це не те що ви подумали. Я не в такому вигляді буду в ефірі. Але подивитись на що буде точно", – підписала Лобода сексуальну світлину на трибуні порожнього стадіону.

Нагадаємо, після поразки в останньому турі УПЛ від Колоса (0:2) керівництво Динамо вирішило звільнити Олексія Михайличенка.

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Важкий футбольний сезон УПЛ завершено ️ (залишились ще матчі плей-офф за ЛЄ) ⠀ Цього року було багато несподіванок - призупинення чемпіонату через пандемію, матчі без глядачів, нагородження Шахтаря на Олімпійському, зняття Карпат з Прем‘єр Ліги, а останній тур - взагалі розрив шаблону? ⠀ Наступний сезон відновлюється 22 серпня ⠀ Але цей місяць ми вам сумувати не дамо? Адже Профутбол у відпустку не йде (ех... і тут я попрощалась з морем і засмагою) ⠀ Тож, зустрінемось в неділю Буде дууууже цікавий ефір, повірте? ⠀ Ой ні-ні Це не те що ви подумали Я не в такому вигляді буду в ефірі Але подивитись на що буде точно

Допис, поширений Oleksandra Loboda (@aleksika)

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Динамо Динамо Олександра Лобода Колос - Динамо Друга ліга
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