Лобода закрыла провальный сезон Динамо откровенным фото на Олимпийском: "Я не в таком виде буду в эфире"

Одна из секс-символов украинской журналистики эффектно закрыла сезон УПЛ, показав соблазнительные ножки на главной арене страны.

Без трусиков, но с философскими мыслями – Ирина Морозюк подтвердила статус секс-символа украинского футбола

"Встретимся в воскресенье. Будет ооочень интересный эфир, поверьте.

⠀

Ой нет-нет. Это не то, что вы подумали. Я не в таком виде буду в эфире. Но посмотреть на что точно будет", – подписала Лобода сексуальную фотографию на трибуне пустого стадиона.

Напомним, после поражения в последнем туре УПЛ от Колоса (0:2) руководство Динамо решило уволить Алексея Михайличенко.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко