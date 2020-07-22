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Лобода закрыла провальный сезон Динамо откровенным фото на Олимпийском: "Я не в таком виде буду в эфире"

11:48 - Читати українською
Лобода закрыла провальный сезон Динамо откровенным фото на Олимпийском: "Я не в таком виде буду в эфире"
Лобода "зажигает" вместо Динамо / фото из Инстаграм

Ведущая программы ПроФутбол Александра Лобода "зажгла" на НСК Олимпийский после сенсационной победы Колоса над киевским Динамо (2:0).

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

Одна из секс-символов украинской журналистики эффектно закрыла сезон УПЛ, показав соблазнительные ножки на главной арене страны.

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"Встретимся в воскресенье. Будет ооочень интересный эфир, поверьте.

Ой нет-нет. Это не то, что вы подумали. Я не в таком виде буду в эфире. Но посмотреть на что точно будет", – подписала Лобода сексуальную фотографию на трибуне пустого стадиона.

Напомним, после поражения в последнем туре УПЛ от Колоса (0:2) руководство Динамо решило уволить Алексея Михайличенко.

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Важкий футбольний сезон УПЛ завершено ️ (залишились ще матчі плей-офф за ЛЄ) ⠀ Цього року було багато несподіванок - призупинення чемпіонату через пандемію, матчі без глядачів, нагородження Шахтаря на Олімпійському, зняття Карпат з Прем‘єр Ліги, а останній тур - взагалі розрив шаблону? ⠀ Наступний сезон відновлюється 22 серпня ⠀ Але цей місяць ми вам сумувати не дамо? Адже Профутбол у відпустку не йде (ех... і тут я попрощалась з морем і засмагою) ⠀ Тож, зустрінемось в неділю Буде дууууже цікавий ефір, повірте? ⠀ Ой ні-ні Це не те що ви подумали Я не в такому вигляді буду в ефірі Але подивитись на що буде точно

Допис, поширений Oleksandra Loboda (@aleksika)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александра Лобода Колос - Динамо Киев Вторая лига
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