Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Гент – ПАОК – 1:2

Голи: Депуатр, 40 – Креспо, 20, Міхай, 77

ЛАСК – Славія Прага – 4:3

Голи: Візінгер, 36, 76, Грубер, 88, Шмідт, 89 – Олаїнка, 24, Ба, 37, Сор, 62

Вилучення: Усу, 42 (Славія, друга жовта картка), Плавшіч, 85 (Славія, червона картка)

Рома – Вітесс – 1:1

Голи: Абрахам, 90+1 – Віттек, 62

Фейєнорд – Партизан – 3:1

Голи: Дессер, 45, Нельсон, 59, Лінсен, 90 – Гомеш, 61

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Генк Романа Безуса не зумів реабілітуватися за мінімальну поразку від ПАОКа у першому матчі. Бельгійці пропустили в середині першого тайму – Креспо після метушні у штрафному майданчику виявився найспритнішим. Незадовго до перерви Депуатр чітким ударом головою подарував надію вболівальникам "буйволів". Після відпочинку греки зусиллями Міхая знову вийшли вперед і довели матч до перемоги. Роман Безус з'явився на полі на 82-й хвилині, однак допомогти Генту пробитись у чвертьфінал не зміг.

Славія, яка ще у першому матчі фактично вирішила питання виходу у наступну стадію змагань (4:1), забила ЛАСКу на екваторі першої сорокап'ятихвилинки – Олаїнка ефектно замкнув передачу у дев'ятку. Наприкінці тайму Візінгер зрівняв, але вже у наступній атаці чехи знову вийшли вперед. За трохи Усу грубо зіграв у власному штрафному і побачив перед собою другу жовту картку, залишивши Славію на весь другий тайм у меншості. Однак це не зупинило гостей і по перерві вони забили втретє. Не зупинялись і австрійці – в середині тайму Візінгер оформив дубль. Плавшіч за 5 хвилин до завершення матчу отримав червону картку і Славія залишилась удев'ятьох. ЛАСК сповна скористався такою перевагою і протягом двох хвилин забив двічі. На жаль, за підсумками двох матчів цього австрійцям не вистачило – далі йде Славія. До слова, у складі пражан з перших хвилин вийшов український захисник Максим Таловєров. Натомість ще один наш співвітчизник – Тарас Качараба – не потрапив навіть у заявку.

Рома у першому матчі з Вітессом святкувала мінімальну перемогу. Тож пропущений в середині другого тайму гол добряче налякав вболівальників "вовків". Все йшло до овертаймів, аж поки Абрахам на першій доданій хвилині не пробив оборону нідерландців.

У ще одному поєдинку Фейнорд впевнено переграв Партизан і за сумою двох матчів – 8:3 – вийшов у чвертьфінал розіграшу турніру.

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