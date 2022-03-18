Лига конференций, 1/8 финала, ответные матчи

Гент – ПАОК – 1:2

Голы: Депуатр, 40 – Креспо, 20, Михай, 77

ЛАСК – Славия Прага – 4:3

Голы: Визингер, 36, 76, Грубер, 88, Шмидт, 89 – Олаинка, 24, Ба, 37, Сор, 62

Удаление: Усу, 42 (Славия, вторая желтая карточка), Плавшич, 85 (Славия, красная карточка)

Рома – Витесс – 1:1

Голы: Абрахам, 90+1 – Виттек, 62

Фейенорд – Партизан – 3:1

Голы: Дессер, 45, Нельсон, 59, Линсен, 90 – Гомеш, 61

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Генк Романа Безуса не смог реабилитироваться за минимальное поражение от ПАОКа в первом матче. Бельгийцы пропустили в середине первого тайма – Креспо после суеты в штрафной оказался самым ловким. Незадолго до перерыва Депуатр четким ударом головой подарил надежду болельщикам "буйволов". После отдыха греки усилиями Михая снова вышли вперед и довели матч до победы. Роман Безус появился на поле на 82-й минуте, однако помочь Генту пробиться в четвертьфинал не смог.

Славия, которая еще в первом матче фактически решила вопрос выхода в следующую стадию соревнований (4:1), забила ЛАСКу на экваторе первой сорокапятиминутки – Олаинка эффектно замкнул передачу в девятку. В конце тайма Визингер сравнял, но уже в следующей атаке чехи снова вышли вперед. Вскоре Усу грубо сыграл в собственной штрафной и увидел перед собой вторую желтую карточку, оставив Славию на весь второй тайм в меньшинстве. Однако это не остановило гостей и после перерыва они забили в третий раз. Не останавливались и австрийцы – в середине тайма Визингер оформил дубль. Плавшич за 5 минут до завершения матча получил красную карточку и Славия осталась вдевятером. ЛАСК сполна воспользовался таким преимуществом и в течение двух минут забил дважды. К сожалению, по итогам двух матчей этого австрийцам не хватило – дальше идет Славия. К слову, в составе пражан с первых минут вышел украинский защитник Максим Таловеров. В то же время еще один наш соотечественник – Тарас Качараба – не попал даже в заявку.

Рома в первом матче с Витессом праздновала минимальную победу. Поэтому пропущенный в середине второго тайма гол изрядно испугал болельщиков "волков". Все шло к овертаймам, пока Абрахам на первой добавленной минуте не пробил оборону нидерландцев.

В еще одном поединке Фейнорд уверенно обыграл Партизан и по сумме двух матчей – 8:3 – вышел в четвертьфинал розыгрыша турнира.

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