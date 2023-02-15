У 2013 році Ліворно отримав від Тоттенхема пропозицію підписати форварда Харрі Кейна. Англійський нападник дебютував у першій команді "шпор" у сезоні 2010/11 під керівництвом Харрі Реднаппа, і забив у дебютному сезоні 3 м'ячі в 10 матчах.

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"Це правда, ми обговорювали угоду влітку 2013 року, коли готувалися до сезону в Серії А. Генеральний директор "шпор" Франко Бальдіні згадав ім'я Кейна, але ми так і не почали переговори", – наводить слова колишнього президента Ліворно Спінеллі Gazzetta dello Sport.

У той час трансферна вартість Кейна становила близько 500 000 євро.

У підсумку Ліворно підписав тоді Інносента Емегару з Сієни за 1 мільйон євро, але так і не зміг уникнути вильоту в Серію Б за підсумками сезону.

Нагадаємо, що влітку 2013 року Ліворно зробив спробу підписати з київського Динамо Артема Мілевського. Однак ця угода теж не відбулася.

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