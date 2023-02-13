Тоттенхем останнім часом лихоманить, але нападник "шпор" стабільно поповнює свій гольовий доробок. Нещодавно Кейн став найкращим бомбардиром в історії клубу, проте на рівні всієї АПЛ поки посідає лише третю сходинку.

YouTube-канал "Футбол 24" пропонує вам згадати, кого обходив "Ураган", а хто ще залишається попереду. Якщо Кейн буде здоровим і не покине АПЛ найближчими роками, то має всі шанси стати рекордсменом. Щоправда, Харрі у свої 29 досі не може похизуватися жодним титулом...

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