Ліверпуль шокував керівництво Реала ціною на Мане

"Червоні" готові попрощатися з форвардом Садьйо Мане за 230 млн євро.

Мерсисайдський клуб оцінив сенегальського форварда у 230 млн євро. Про це повідомив головний редактор іспанської інтернет-газети Ok Diario Едуардо Інду.

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За інформацією джерела, керівництво "галактікос" вкрай здивоване та шоковане такою високою ціною на Мане. Повідомляється, що саме фактор ціни може стати вирішальною перепоною для переходу Садьйо на Сантьяго Бернабеу.

Раніше повідомлялося, що головний тренер мадридців Зінедін Зідан особисто зацікавлений у послугах Мане. Більше того, нападник під час особистої зустрічі з французьким фахівцем нібито дав попередню згоду на переїзду у Мадрид. Контракт гравця з "червоними" чинний до 2023 року.

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