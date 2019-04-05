Ливерпуль заинтересовался Ришарлисоном – Клопп встречался с агентом игрока

Вингер Эвертона и сборной Бразилии Ришарлисон попал в круг интересов Ливерпуля.

Ливерпуль заинтересован в услугах Ришарлисона. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп встречался с агентом бразильца для обсуждения возможности трансфера сообщает dailymail.

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Эвертон не заинтересован в продаже своего ключевого игрока, но сумма около 80 млн евро может изменить мнение "ирисок".

21-летний вингер летом 2018 одел футболку Эвертона, перейдя с Уотфорда за 47 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Ришарлисон провел 30 матчей, в которых отметился 12-ю голами и двумя ассистами.

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