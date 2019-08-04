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Ліверпуль заслуговував щонайменше на нічию, – Клопп

20:51 282 Читать на русском
Ліверпуль заслуговував щонайменше на нічию, – Клопп
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер мерсисайдців оцінив виступ своїх підопічних у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

"Ми дуже потужно зіграли в другій половині зустрічі. Ми з Ман Сіті готувалися до сезону схожим чином. Я розмовляв з Кевіном де Брюйне після матчу, і ми дійшли висновку про те, що ніхто з нас точно не знає, на якому рівні готовності ми зараз перебуваємо.

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Нічия – це найменше з того, що ми сьогодні заслуговували. Результат вирішив порятунок в кінці матчу. Я не можу бути засмученим сьогодні. Рівень нашої гри був набагато важливішим сьогодні, ніж перемога. Ми знаємо, що ми до цих пір тут, і що ми можемо грати в правильний футбол.

Ми могли краще налаштуватися на перший тайм, однак у нас були шанси забити. У другій половині матчу ми змінили кілька речей. Ми хотіли перемогти, але в кінці нам не вистачило трохи удачі. Вітаю Ман Сіті", – сказав Клопп у післяматчевому коментарі ВВС.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019

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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019
19:10
13242
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Манчестер Сіті Суперкубок Англії
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