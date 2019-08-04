Ліверпуль заслуговував щонайменше на нічию, – Клопп

Головний тренер мерсисайдців оцінив виступ своїх підопічних у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.

"Ми дуже потужно зіграли в другій половині зустрічі. Ми з Ман Сіті готувалися до сезону схожим чином. Я розмовляв з Кевіном де Брюйне після матчу, і ми дійшли висновку про те, що ніхто з нас точно не знає, на якому рівні готовності ми зараз перебуваємо.

Гвардіола отримав жовту картку у матчі проти Ліверпуля – перше попередження тренера в історії англійського футболу

Нічия – це найменше з того, що ми сьогодні заслуговували. Результат вирішив порятунок в кінці матчу. Я не можу бути засмученим сьогодні. Рівень нашої гри був набагато важливішим сьогодні, ніж перемога. Ми знаємо, що ми до цих пір тут, і що ми можемо грати в правильний футбол.

Ми могли краще налаштуватися на перший тайм, однак у нас були шанси забити. У другій половині матчу ми змінили кілька речей. Ми хотіли перемогти, але в кінці нам не вистачило трохи удачі. Вітаю Ман Сіті", – сказав Клопп у післяматчевому коментарі ВВС.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019