Ливерпуль заслуживал минимум ничью, – Клопп

Главный тренер мерсисайдцев оценил выступление своих подопечных в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити.

"Мы очень мощно сыграли во второй половине встречи. Мы с Ман Сити готовились к сезону похожым образом. Я разговаривал с Кевином де Брюйне после матча, и мы пришли к выводу о том, что никто из нас точно не знает, на каком уровне готовности мы сейчас находимся.

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Ничья – это наименьшее из того, что мы сегодня заслуживали. Результат решило спасение в конце матча. Я не могу быть расстроенным сегодня. Уровень нашей игры был гораздо важнее сегодня, чем победа. Мы знаем, что мы до сих пор здесь, и что мы можем играть в правильный футбол.

Мы могли лучше настроиться на первый тайм, однако у нас были шансы забить. Во второй половине матча мы изменили несколько вещей. Мы хотели победить, но в конце нам не хватило немного удачи. Поздравляю Манчестер Сити", – сказал Клопп в послематчевом комментарии ВВС.

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