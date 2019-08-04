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Ливерпуль заслуживал минимум ничью, – Клопп

20:51 90 Читати українською
Ливерпуль заслуживал минимум ничью, – Клопп
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер мерсисайдцев оценил выступление своих подопечных в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

"Мы очень мощно сыграли во второй половине встречи. Мы с Ман Сити готовились к сезону похожым образом. Я разговаривал с Кевином де Брюйне после матча, и мы пришли к выводу о том, что никто из нас точно не знает, на каком уровне готовности мы сейчас находимся.

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Ничья – это наименьшее из того, что мы сегодня заслуживали. Результат решило спасение в конце матча. Я не могу быть расстроенным сегодня. Уровень нашей игры был гораздо важнее сегодня, чем победа. Мы знаем, что мы до сих пор здесь, и что мы можем играть в правильный футбол.

Мы могли лучше настроиться на первый тайм, однако у нас были шансы забить. Во второй половине матча мы изменили несколько вещей. Мы хотели победить, но в конце нам не хватило немного удачи. Поздравляю Манчестер Сити", – сказал Клопп в послематчевом комментарии ВВС.

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Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019
19:11
3151
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Манчестер Сити Суперкубок Англии
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