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Ліверпуль забив у 36-му поспіль матчі АПЛ – лише один клуб може похизуватись кращою серією

24 лютого 23:38 172 Читать на русском
Ліверпуль забив у 36-му поспіль матчі АПЛ – лише один клуб може похизуватись кращою серією
Трент Александер-Арнольд та Джорджініо Вейналдум / Фото snappedlfc

Ліверпуль продовжує вписувати ім'я клубу у всі можливі рейтинги чемпіонату Англії.

9’ Джорджініо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане
 
Ісса Діоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджініо Вейналдум
12’ Ісса Діоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане

Ліверпуль відкрив рахунок у матчі 27-го туру АПЛ проти Вест Хема. Забитим м'ячем відзначився Джорджініо Вейналдум.

Венгер побоюється, що Ліверпуль зможе повторити рекорд Арсенала сезону 2003/04

Таким чином це вже 36-й поєдинок чемпіонату Англії поспіль, в якому відзначаються мерсисайдці, повідомляє Gracenote Live. За цим показником Ліверпуль поступається лише Арсеналу, який у 2002 році досягнув позначки у 55 матчів.

Манчестер Юнайтед також з 36-ма поєдинками ділить другу сходинку з "червоними".

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Вест Хем Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорди
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