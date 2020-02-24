Ліверпуль забив у 36-му поспіль матчі АПЛ – лише один клуб може похизуватись кращою серією

Ліверпуль продовжує вписувати ім'я клубу у всі можливі рейтинги чемпіонату Англії.

Ліверпуль відкрив рахунок у матчі 27-го туру АПЛ проти Вест Хема. Забитим м'ячем відзначився Джорджініо Вейналдум.

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Таким чином це вже 36-й поєдинок чемпіонату Англії поспіль, в якому відзначаються мерсисайдці, повідомляє Gracenote Live. За цим показником Ліверпуль поступається лише Арсеналу, який у 2002 році досягнув позначки у 55 матчів.

Манчестер Юнайтед також з 36-ма поєдинками ділить другу сходинку з "червоними".

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