Ливерпуль забил в 36-м подряд матче АПЛ – лишь один клуб может похвастаться лучшей серией

Ливерпуль продолжает вписывать имя клуба во все возможные рейтинги чемпионата Англии.

Ливерпуль открыл счет в матче 27-го тура АПЛ против Вест Хэма. Забитым мячом отметился Вейналдум.

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Таким образом это уже 36-й поединок чемпионата Англии подряд, в котором отмечаются мерсисайдцы, сообщает Gracenote Live. По этому показателю Ливерпуль уступает только Арсеналу, который в 2002 году достиг отметки в 55 матчей.

Манчестер Юнайтед также с 36-ю поединками делит второе место с "красными".

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