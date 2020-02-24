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Ливерпуль забил в 36-м подряд матче АПЛ – лишь один клуб может похвастаться лучшей серией

24 февраля 23:38 93 Читати українською
Ливерпуль забил в 36-м подряд матче АПЛ – лишь один клуб может похвастаться лучшей серией
Трент Александер-Арнольд и Джорджинио Вейналдум / Фото snappedlfc

Ливерпуль продолжает вписывать имя клуба во все возможные рейтинги чемпионата Англии.

9’ Джорджиньо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане
 
Исса Диоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджиньо Вейналдум
12’ Исса Диоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане

Ливерпуль открыл счет в матче 27-го тура АПЛ против Вест Хэма. Забитым мячом отметился Вейналдум.

Венгер опасается, что Ливерпуль сможет повторить рекорд Арсенала сезона 2003/04

Таким образом это уже 36-й поединок чемпионата Англии подряд, в котором отмечаются мерсисайдцы, сообщает Gracenote Live. По этому показателю Ливерпуль уступает только Арсеналу, который в 2002 году достиг отметки в 55 матчей.

Манчестер Юнайтед также с 36-ю поединками делит второе место с "красными".

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