Ліверпуль продовжує гонитву за Ман Сіті Зінченка, який сьогодні знову лише в запасі на матч проти Бернлі (початок о 17:00). Бурхливий початок побачили фанати на Енфілді. Уже на перших хвилинах команди обмінялися моментами. На невлучні спроби Салаха та Джонса гості відповіли випадом Сарра. Ісмаїла відкрився під закидання з глибини, але перекинув ворота. На 13 хвилині трапився перший прицільний удар. Кучо Ернандес виграв повітряну боротьбу, Аліссон впевнено взяв м'яч. Ще один супермомент Уотфорда на 22 хвилині. Все той же бразильський кіпер виграв дуель сам на сам в Куцки.

Ліверпуль – Уотфорд: онлайн-трансляція матчу АПЛ

А в наступній атаці центрбек Гомес, який підміняє травмованого Александера-Арнольда, подав з правого флангу ідеально на голову Жоти, який перевисів у повітрі голкіпера і скинув у порожні ворота. Діогу нині у своєму стилі. Забиває немало, але і транжирить супермоменти регулярно. Португалець не зміг прошити Фостера з кількох метрів. Скромна перевага Ліверпуля за підсумком 1 тайму. Ніби й 9:4 за ударами, але статистика якості моментів показує практично рівновагу: 0,68:0,5 xG. Аліссон, спалах Гомеса і гольове чуття Жоти перекривають провальну роботу Салаха вкупі з відсутністю Трента та Мане.

Сарр на межі офсайду вилетів у контрнаступ і віддав ідеальний пас. Кучо не влучив у стовідсотковій ситуації. У Ліверпуля за перші 40 хвилин після перерви лише серія з 11 поспіль ударів повз ворота. Салаха замінили на 68-й. Очевидно, ротація перед Бенфікою після вояжу в Африку на матч відбору ЧС-2022. Ходжсон випустив екс-зірку луганської Зорі Денніса, але героєм нігерійцю стати не судилося: програв усю боротьбу, провалився у дриблінгу, забрався в офсайд.

Натомість Жота зробив і другий гол, змусивши суперника привезти пенальті. На 89 хвилині Ліверпуль таки влучив у площину воріт. Фабінью, ще один гравець з лави запасних, чітко реалізував свій 19 поспіль пенальті у чемпіонатах Франції та Англії (жодного промаху). Команда Клоппа обходить Ман Сіті, отримуючи 2-очкову перевагу на вершині АПЛ до матчу Зінченка і компанії. Уотфорд залишається у зоні вильоту з відставанням у 3 бали від Евертона, однак у команди Миколенка ще аж 3 матчі в запасі.