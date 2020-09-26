"Я поки не розмовляв з Кепою, не бачив його, але поговорю з ним і Кабальєро протягом наступних 24 годин. Відкрито спілкуюся з ними обома.

Менді офіційно став гравцем Челсі

У них є певний союз на тренувальному майданчику через характер спільної роботи. Зараз там хороша конкуренція, і саме так ми будемо рухатися вперед.

Чи стане Менді в ворота у матчі з Вест Бромвічем? Ні. У нього був тиждень без тренувань. Він прилетів лише у четвер", – цитує Лемпада видання Sky Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аррісабалага може покинути Челсі – лондонці погодились віддати Кепу в оренду, оскільки розглядають основним голкіпером Едуара Менді, якого придбали напередодні.

Нагадаємо, Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 роки за 80 млн євро з мадридського Атлетіко. У сезоні-2019/20 іспанець припускався великої кількості помилок, тому втратив місце в основному складі. У 95 матчах за "синіх" він пропустив 109 м'ячів. У Аррісабалаги найнижчий відсоток сейвів за всю історію англійської Прем'єр-ліги. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 2025 року.

У поточному сезоні він провів 2 матчі, в яких пропустив 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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