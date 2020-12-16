Ліверпуль – Тоттенхем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу лідерів АПЛ
Ліверпуль приймає Тоттенхем в центральному матчі 13 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Ліверпуль – Тоттенхем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.
Зустріч лідерів чемпіонату. Тоттенхем і Ліверпуль поділяють перше місце АПЛ після 12 турів. Юрген Клопп і Жозе Моурінью підійшли до очного протистояння з однаковою кількістю очок.
Стартові склади команд
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Р. Вільямс, Фабінью, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Джонс – Салах, Фірміно, Мане.
Запасні: Келлехер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Оріджі, Філліпс, Н. Вільямс.
Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Алдервейрелд, Дайєр, Девіс – Сіссоко, Хьойберг – Бергвейн, Ло Чельсо, Сон – Кейн.
Запасні: Харт, Регілон, Родон, Вінкс, Ндомбеле, Аллі, Моура.
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