Ливерпуль принимает Тоттенхэм в центральном матче 13 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Тоттенхэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Встреча лидеров чемпионата. Тоттенхэм и Ливерпуль делят первое место АПЛ после 12 туров. Юрген Клопп и Жозе Моуринью подошли к очному противостоянию с одинаковым количеством очков.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Р. Вильямс, Фабиньо, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Джонс – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориджи Филлипс, Н. Вильямс.

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис – Сиссоко, Хейберг – Бергвейн, Ло Чельсо, Сон – Кейн.

Запасные: Харт, Регилон, Родон, Винкс, Ндомбеле, Алли, Моура.

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