Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон став ще одним гравцем "червоних", який перепідписав угоду з клубом.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Джорданом Хендерсоном.

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Термін нової угоди не розголошуються, але The Athletic інформує, що каіптан "червоних" продовжить виступати за клуб до літа 2025 року.

Додамо, що Хендерсон перебуває у Ліверпулі протягом 10 років після свого трансферу з Сандерленда. Загалом, Джордан відіграв за мерсисайдців 394 матчі, у яких записав до свого активу 30 голів та 51 асист.

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