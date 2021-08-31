Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон стал еще одним игроком "красных", который переподписал соглашение с клубом.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Джорданом Хендерсоном.

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Срок нового соглашения не разглашается, но The Athletic информирует, что каиптан "красных" продолжит выступать за клуб до лета 2025 года.

Добавим, что Хендерсон находится в Ливерпуле в течение 10 лет после своего трансфера с Сандерленда. В общем, Джордан сыграл за мерсисайдцев 394 матча, в которых записал в свой актив 30 голов и 51 ассист.

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