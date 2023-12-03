"Ви повинні любити його таким, яким він є, як і будь-якого гравця. У нього є сильні та слабкі сторони, але перших у нього набагато більше.

Асист Зінченка і шедевр Куньї – відео голів і огляд матчу Арсенал – Вулверхемптон – 2:1

Він помилився, це може статися з будь-яким гравцем. Нам потрібно винести уроки з цього", – цитує Артету офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, Зінченко записав до свого доробку асист на Едегора, а наприкінці матчу припустився помилки, яка коштувала лондонцям гола.

До слова, у поточному сезоні Олександр провів за Арсенал 19 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда