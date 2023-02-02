Наставник Ліверпуля Юрген Клопп зможе розраховувати ще на двох зірок незадовго до перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліверпуль у своєму твіттері опублікував світлину ван Дейка та Фірміно в тренувальному екіпіруванні, таким чином повідомивши про їхнє відновлення від пошкоджень.

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Зауважимо, що Роберто не грав ще з середини грудня через травму, тоді як Вірджил не зміг дограти матч проти Брентфорда, який відбувся 2 січня.

Додамо, що вже 4 лютого Ліверпуль зіграє в матчі АПЛ проти Вулверхемптона, а в Лізі чемпіонів зіграє з Реалом 21 лютого.

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