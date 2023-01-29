Брайтон дотиснув Ліверпуль і вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Брайтон – Ліверпуль – 2:1

Голи: Данк, 39, Мітома, 90+2 – Елліот, 30

Рахунок відкрили підопічні Клоппа. Салах запустив у прорив Елліота,який реалізував свій момент. Ще до перерви Брайтону пощастило відігратися – Данк опинився на шляху м'яча, після чого той влетів у сітку.

Брайтон вибив Ліверпуль з Кубка Англії завдяки голу в компенсований час – Клопп знову страждає від Де Дзербі

Рахунок 1:1 тримався до останніх хвилин. Здавалося, перегравання не уникнути, але підопічні Де Дзербі зуміли забити переможний гол вже у компенсований час.

Героєм став Каору Мітома. Японець отримав м'яч, технічно прокинув повз Гомеса, випередив Дарвіна і пробив під поперечину. 2:1 – Юрген Клопп знову не зміг обіграти Роберто Де Дзербі (нічия 3:3, розгром 0:3 і тепер виліт з Кубка).