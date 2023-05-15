Ліверпуль продовжує гонитву за Лігою чемпіонів. Шанси прорватись у топ-4 вкрай крихкі – треба не тільки перемагати самому, а й дочекатись двох осічок від МЮ. Втім, звитяга у Лестері наблизила б мерсисайдців на відстань в одне очко від "дияволів", а календар у останніх доволі непростий.

Стартові 30 хвилин зустрічі на Кінг Пауер було фізично важко дивитись. "Лисиці" пуляли м'яч абикуди в будь-якій ситуації, хоча у двох випадках виноси могли завершитись виходами віч-на-віч. Виручив проактивний стиль гри Аліссона.

В одному епізоді він зіграв на випередження, вибивши закидання на фланг. В іншій ситуації Варді вдалося вийти віч-на-віч, хоча й під гострим кутом – втім, голкіпер скоротив дистанцію й парирував постріл Джеймі, а потім ще й встиг накрити відскок. Це був єдиний небезпечний момент біля воріт Ліверпуля.

Втім, у "червоних" на цьому відтинку теж нічого не виходило. Команда провела три удари, але їхня сумарна гострота склала 0,1 xG. Тим більш неочікуваним став гол на 33-й хвилині.

Діас зачепився за винос і скинув його Хендерсону, той віддав Салаха, а Мо виконав закидання на дальню стійку. Джонс випередив Фаса й у дотик переправив м'яч у сітку – 0:1!

А ще за три хвилини Кьортіс святкував дубль! Він прийняв чергову закидушку від Салаха, розвернувся у штрафному й другим дотиком запустив сферу в дальній кут – 0:2! А ще за три хвилини Гакпо міг остаточно закривати гру, вирвавшись віч-на-віч з передачі все того ж Салаха, однак Коді пробив точно в голкіпера.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Ліверпуля. На старті другого тайму Лестер міг повернутись у гру, розкатавши хорошу атаку з ударом Барнса. Харві крутив з-за меж штрафного у праву дев'ятку, але Аліссон виконав карколомний стрибок. Сейв.

Чогось цікавішого господарі не організували. Підопічні Юргена Клоппа відповідали взаємність, за 25 хвилин організувавши всього один напівмомент. Салах змістився на лінію карного майданчика й щільно приклався до м'яча, однак вийшло по центру. Іверсен парирував. Втім, всього за три хвилини йому таки довелося виймати "круглого" із сітки.

Шансів врятувати Лестер не було. Гості заробили штрафний у метрах 25-ти від воріт і розіграли його через скидку Салаха під удар Александеру-Арнольду. Трент же вистрілив точнісінько у дальню дев'ятку – 0:3!

На 79-й хвилині Салах міг додати до своїх трьох асистів ще й гол. Гакпо вивів єгиптянина віч-на-віч з Іверсеном, після чого Мохамед спробував його перекинути. Спроба була вдалою, от тільки м'яч у ворота не влучив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгрому перемогу мерсисайдців.

Ліверпуль набрав 65 очок, наблизившись до четвертої позиції на відстань в одне очко. Манчестер Юнайтед закриває зону ЛЧ, маючи не тільки на один заліковий бал більше – у "червоних дияволів" завалялась ще й гра у запасі. Лестер же залишається на передостанній сходинці, відстаючи від рятівної 17-ї на два пункти. Саме на цьому місці в таблиці тримається Евертон Миколенка.

Де Дзербі не отримав гідного визнання в Шахтарі – тепер італієць творить моду в АПЛ і закохує у свій футбол Гвардіолу