Ліверпуль розгромив Лестер у виїзному для себе матчі 36 туру АПЛ (3:0). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Домашній стадіон Лестера освистав своїх улюбленців – команда Діна Сміта знову поступилася на своєму полі, цього разу Ліверпулю (0:3). Найкращим гравцем зустрічі за версією Sky Sports був визнаний півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс, який записав на свій рахунок дубль. Але не можна також не відзначити також Мохамеда Салаха, який оформив цього вечора на Кінг Паувер хет-трик із гольових передач.

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Лестер пропускав першим у кожному з останніх 12 домашніх матчів Прем'єр-ліги, і це – найдовша серія в історії турніру. Про це інформує Opta. "Лисиці" є єдиною командою серед усіх топ-5 європейських чемпіонатів, яка в 21 матчі поспіль з моменту завершення ЧС-2022 пропускала першою...

До слова, з моменту закінчення ЧС-2022 Лестер так жодного разу й не виграв.