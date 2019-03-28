Ліверпуль не відпустить Мане в Реал, – Mirror

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане не покине Енфілд найближчим часом.

Керівництво Ліверпуля не має наміру відпускати Садьйо Мане в інший клуб, яку б ціну мерсисайдцям не запропонували, повідомляє Mirror.

Мане дав попередню згоду на перехід в Реал

За інформацією ЗМІ, в послугах 26-річного сенегальця серйозно зацікавлений мадридський Реал. Новоспечений наставник "вершкових" Зінедін Зідан мав підписати Садьйо ще за своєї першої каденції біля керма королівського клубу, але тоді трансфер зірвався.

Нагадаємо, Ліверпуль придбав Мане влітку 2016 року в Саутгемптона за 41 млн євро. Контракт гравця з мерсисайдцями діє до літа 2023 року.

В поточному сезоні АПЛ форвард провів 29 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 3-ма асистами.

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