Ливерпуль не отпустит Мане в Реал, – Mirror

Форвард Ливерпуля Садио Мане не покинет Энфилд в ближайшее время.

Руководство Ливерпуля не намерено отпускать Садьйо Мане в другой клуб, какую б цену мерсисайдцам не предложили, сообщает Mirror.

Мане дал предварительное согласие на переход в Реал

По информации СМИ, в услугах 26-летнего сенегальца серьезно заинтересован мадридский Реал. Новоиспеченный наставник "сливочных" Зинедин Зидан должен был подписать Садьйо еще в своей первой каденции у руля королевского клуба, но тогда трансфер сорвался.

Напомним, Ливерпуль приобрел Мане летом 2016 года в Саутгемптона за 41 млн евро. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне АПЛ форвард провел 29 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 3-мя ассистами.

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