На радари чемпіонів Англії потрапив вінгер Севільї Лукас Окампос, повідомляє La Razon.

Професорський гол Мінаміно у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:1

Андалусійці вимагають за свою зірку 65 млн євро. Ліверпуль не налаштований платити таку суму, але на допомогу може прийти Такумі Мінаміно. Японця вже віддали Саутгемптгону в оренду, а влітку планують продати остаточно. Щоправда, його ціна значно скромніша – 10 млн євро.

Додамо, що Окампос провів 31 матч у поточному сезоні, відзначився 7 голами та 4 асистами. Статистика Мінаміно – 20 матчів, 6 голів та 2 асисти.

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