На радары чемпионов Англии попал вингер Севильи Лукас Окампос, сообщает La Razon.

Профессорский гол Минамино в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:1

Андалусийцы требуют за свою звезду 65 млн евро. Ливерпуль не настроен платить такую сумму, но на помощь может прийти Такуми Минамино. Японца уже отдали Саутгемптгону в аренду, а летом планируют продать окончательно. Правда, его цена значительно скромнее – 10 млн евро.

Добавим, что Окампос провел 31 матч в текущем сезоне, отличился 7 голами и 4 ассистами. Статистика Минамино – 20 матчей, 6 голов и 2 ассиста.

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