Ліверпуль може об'єднати найкращу зв'язку нідерландських захисників

Легендарний нідерландський гравець Рене ван дер Гейп дав підказку Ліверпулю щодо підсилення захисної ланки.
Ван дер Гейп вважає, що 19-річний захисник Аякса Маттейс Де Лігт стане ідельним підсиленням для мерсисайдців, повідомляє mirror.
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"Для нідерландського футболу було б чудово, якби Вірджил ван Дейк і Маттейс Де Лігт грали б разом.
Це була б найкраща зв'язка центральних захисників в Європі", – заявив Ван дер Гейп.
Нагадаємо, що Де Лігт виступає разом із захисником Ліверпуля ван Дейком у збірній Нідерландів.
Ліверпуль може скласти конкуренцію Барселоні та Ювентусу в полюванні за молодим талантом Аякса.
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