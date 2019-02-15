Ліверпуль може об'єднати найкращу зв'язку нідерландських захисників

Вірджил ван Дейк та Маттейс Де Лігт / Фото De Telegraaf

Легендарний нідерландський гравець Рене ван дер Гейп дав підказку Ліверпулю щодо підсилення захисної ланки.

Ван дер Гейп вважає, що 19-річний захисник Аякса Маттейс Де Лігт стане ідельним підсиленням для мерсисайдців, повідомляє mirror.

Де Лігт хоче приєднатись до де Йонга в Барселоні

"Для нідерландського футболу було б чудово, якби Вірджил ван Дейк і Маттейс Де Лігт грали б разом.

Це була б найкраща зв'язка центральних захисників в Європі", – заявив Ван дер Гейп.

Нагадаємо, що Де Лігт виступає разом із захисником Ліверпуля ван Дейком у збірній Нідерландів.

Ліверпуль може скласти конкуренцію Барселоні та Ювентусу в полюванні за молодим талантом Аякса.

Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді