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Ливерпуль может объединить лучшую связку нидерландских защитников

12:47 172 Читати українською
Ливерпуль может объединить лучшую связку нидерландских защитников
Вирджил ван Дейк и Маттейс Де Лигт / Фото De Telegraaf

Легендарный голландский игрок Рене ван дер Гейп дал подсказку Ливерпулю по усилению защитного звена.

Ван дер Гейп считает, что 19-летний защитник Аякса Маттейс Де Лигт станет идельным усилением для мерсисайдцев, сообщает mirror.

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"Для нидерландского футбола было бы замечательно, если бы Вирджил ван Дейк и Маттейс Де Лигт играли бы вместе.

Это была бы лучшая связка центральных защитников в Европе", – заявил Ван дер Гейп.

Напомним, что Де Лигт выступает вместе с защитником Ливерпуля ван Дейком за сборную Нидерландов.

Ливерпуль может составить конкуренцию Барселоне и Ювентусу в охоте за молодым талантом Аякса.

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