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Де Лігт хоче приєднатись до де Йонга в Барселоні

12:36 552 Читать на русском
Де Лігт хоче приєднатись до де Йонга в Барселоні
Маттейс де Лігт та Френкі де Йонг / Фото voetbalprimeur

Барселона може об'єднати в команді талановитий нідерландський тандем.

Захисник Аякса Маттейс де Лігт може продовжити кар'єру в Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

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19-річний нідерландський захисник сам виявив бажання перейти в каталонський клуб услід за своїм партнером по Аяксу Френкі де Йонгом, який вже підписав контракт з чинним чемпіоном Іспанії.

Де Лігт отримав пропозиції від кількох європейський грандів, але очікує саме на інтерес з боку Барси. Потенційний трансфер оцінюється в 75 млн євро.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Маттейс де Лігт провів 19 матчів, в яких відзначився двома голами і асистом.

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