Ліверпуль обіграв Лестер у 9 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Лестер на Футбол 24.

Кадрові проблеми викликали у фанів Ліверпуля побоювання, але навіть без низки ключових гравців "червоні" легко приборкали Лестер. Відзначимо Діогу Жоту, який після свого переходу забив у четвертому домашньому матчі поспіль. Такого не робив жоден гравець мерсисайдців за всю історію.

Ліверпуль розгромив Лестер і наздогнав Тоттенхем на вершині АПЛ

Таким чином, Ліерпуль набрав 20 очок і наздогнав Тоттенхем на вершині турнірної таблиці, поступаючись "шпорам" лишень за різницею м'ячів. Лестер, маючи в активі 18 залікових балів, опустився на четверту позицію.