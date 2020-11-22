Ліверпуль – Лестер – 3:0 – відео голів та огляд матчу
22 листопада 23:31 - Читать на русском
Ліверпуль обіграв Лестер у 9 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Лестер на Футбол 24.
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Кадрові проблеми викликали у фанів Ліверпуля побоювання, але навіть без низки ключових гравців "червоні" легко приборкали Лестер. Відзначимо Діогу Жоту, який після свого переходу забив у четвертому домашньому матчі поспіль. Такого не робив жоден гравець мерсисайдців за всю історію.
Ліверпуль розгромив Лестер і наздогнав Тоттенхем на вершині АПЛ
Таким чином, Ліерпуль набрав 20 очок і наздогнав Тоттенхем на вершині турнірної таблиці, поступаючись "шпорам" лишень за різницею м'ячів. Лестер, маючи в активі 18 залікових балів, опустився на четверту позицію.
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