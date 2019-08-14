Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Ліверпуль та Челсі поміряються силами в матчі за Суперкубок Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок УЄФА Ліверпуль – Челсі розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Ліверпуль – Челсі: анонс матчу за Суперкубок УЄФА-2019
Стартові склади
Ліверпуль: Адріан – Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабіньйо, Мілнер – Окслейд-Чемберлейн, Салах, Мане
Запасні: Лонерген, Келехер, Вейналдум, Фірміно, Лаллана, Шакірі, Брюстер, Оріджі, Гувер, Александер-Арнольд, Елліот
Челсі: Кепа – Аспілікуета, Зума, Крістенсен, Емерсон – Жоржінью, Канте, Ковачіч – Педро, Жиру, Пулішич
Запасні: Абрахам, Алонсо, Барклі, Батшуаї, Вілліан, Гілмур, Дзаппакоста, Кабайєро, Кенеді, Маунт, Рюдігер, Томорі
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