Ліверпуль – Челсі – відео голів

Ліверпуль і лондонський Челсі б'ються за Суперкубок УЄФА. Відео ключових моментів у цій новині.

Матч проходить на зустрічних курсах із великою кількість небезпечних моментів. Проте, першими зуміли забити гравці Челсі. На 36-й хвилині Олів'є Жиру вискочив віч-на-віч із Адріаном і спокійно переграв досвідченого іспанця.

Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Гол Жиру:

На старті другого тайму Фірміно виграв боротьбу за м'яч в Аспілікуети й вивів на ударну позицію Мане, а сенегалець із другої спроби переграв Кепу з близької відстані. Гол Мане:

На 95-й хвилині Фірміно уник офсайду й від лінії поля скинув у район одинадцятиметрової позначки, звідки Мане гарматним пострілом не залишив шансів Кепі.

Другий гол Мане:

Проте вже за 5 хвилин Адріан невдало зіграв на виході й збив Абрахама – пенальті! Одинадцятиметровий взявся виконувати Жоржінью і розвів іспанського кіпера та м'яч по різних кутах.

Гол Жоржінью: