Ліверпуль – Челсі – відео голів

Ліверпуль і лондонський Челсі б'ються за Суперкубок УЄФА. Відео ключових моментів у цій новині.
Матч проходить на зустрічних курсах із великою кількість небезпечних моментів. Проте, першими зуміли забити гравці Челсі. На 36-й хвилині Олів'є Жиру вискочив віч-на-віч із Адріаном і спокійно переграв досвідченого іспанця.
Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА
Гол Жиру:
На 95-й хвилині Фірміно уник офсайду й від лінії поля скинув у район одинадцятиметрової позначки, звідки Мане гарматним пострілом не залишив шансів Кепі.
Другий гол Мане:
Проте вже за 5 хвилин Адріан невдало зіграв на виході й збив Абрахама – пенальті! Одинадцятиметровий взявся виконувати Жоржінью і розвів іспанського кіпера та м'яч по різних кутах.
Гол Жоржінью: