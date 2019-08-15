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Ліверпуль – Челсі – відео голів

00:06 1788 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі – відео голів
Ліверпуль – Челсі – відео голів

Ліверпуль і лондонський Челсі б'ються за Суперкубок УЄФА. Відео ключових моментів у цій новині.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
live
осн. час ( 1 : 1 )
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

Матч проходить на зустрічних курсах із великою кількість небезпечних моментів. Проте, першими зуміли забити гравці Челсі. На 36-й хвилині Олів'є Жиру вискочив віч-на-віч із Адріаном і спокійно переграв досвідченого іспанця.

Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Гол Жиру:

На старті другого тайму Фірміно виграв боротьбу за м'яч в Аспілікуети й вивів на ударну позицію Мане, а сенегалець із другої спроби переграв Кепу з близької відстані.

Гол Мане:

На 95-й хвилині Фірміно уник офсайду й від лінії поля скинув у район одинадцятиметрової позначки, звідки Мане гарматним пострілом не залишив шансів Кепі.

Другий гол Мане:

Проте вже за 5 хвилин Адріан невдало зіграв на виході й збив Абрахама – пенальті! Одинадцятиметровий взявся виконувати Жоржінью і розвів іспанського кіпера та м'яч по різних кутах.

Гол Жоржінью:

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Челсі Челсі Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль
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