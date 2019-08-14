Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Ливерпуль и Челси померяются силами в матче за Суперкубок Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль – Челси началась в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019

Стартовые составы

Ливерпуль: Адриан – Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Милнер – Окслейд-Чемберлейн, Салах, Мане

Запасные: Лонерген, Келехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориджи, Гувер, Александер-Арнольд, Эллиот

️ Beşiktaş Park all set for its first major UEFA final #SuperCup pic.twitter.com/yAsMx2Uh7h — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон – Жоржинью, Канте, Ковачич – Педро, Жиру, Пулишич

Запасные: Абрахам, Алонсо, Баркли, Батшуаи, Віллиан, Гилмур, Дзаппакоста, Кабайеро, Кенеди, Маунт, Рюдигер, Томори

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