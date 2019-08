Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль – Челси началась в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019

Стартовые составы

Ливерпуль: Адриан – Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Милнер – Окслейд-Чемберлейн, Салах, Мане

Запасные: Лонерген, Келехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориджи, Гувер, Александер-Арнольд, Эллиот

