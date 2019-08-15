Ліверпуль став володарем Суперкубка УЄФА в божевільному матчі, перегравши Челсі в серії пенальті

У видовищному матчі за Суперкубок Європи Ліверпуль лише в серії пенальті дотиснув Челсі.

Ліверпуль розпочав поєдинок агресивно, одразу захопивши ініціативу й отримавши шанс відкрити рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі – це Мане замикав передачу з правого флангу ударом у падінні через себе, однак влучив у Крістенсена. Була підозра щодо гри рукою, однак арбітрка Стефані Фраппар вирішила, що все було в межах правил, і призначила кутовий. Навіс з нього головою замкнув Матіп, але це був легкий м'яч для Кепи.

Ліверпуль – Челсі – відео голів

Ліверпуль продовжив тиснути, на 9-й хвилині створивши момент у штрафному Челсі з пострілом Фабіньйо з лівого краю – Кепа спіймав сферу. Челсі відповів атакою з ударом Педро з дистанції під ліву стійку, однак м'яч пройшов поруч із нею. Почалися гойдалки: на 13-й Мане замкнув подачу з кутового (вище воріт), а на 16-й Салах вирвався на правий край карного майданчика та пробив низом – Кепа парирував. "Аристократи" одразу ж провели контратаку з ударом Жиру в дальній кут (неточно), а на 20-й хвилині Педро отримав розрізну передачу з центру й вирвався віч-на-віч з Адріаном – в останній момент його встиг наздогнати Робертсон, відібравши м'яч.

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З 20-х хвилин Челсі якщо й не перехопив ініціативу, то точно став гострішим. Зокрема, на 22-й Педро увірвався на лівий край штрафного та потужно пробив, влучивши у поперечину. Ліверпуль відповів двома не дуже небезпечними замиканнями кутових, а "пенсіонери" на 32-й принизили оборону суперника розрізним пасом Педро на Ковачіча. Матео вийшов віч-на-віч, але мерсисайдців врятував своєчасний вихід з воріт Адріана.

Зрештою, регулярні привози центру оборони та опорників Ліверпуля на фоні посилення гри Челсі призвели до дуже логічного голу лондонців на 36-й хвилині. Канте відібрав м'яч у центрі та віддав його на Пулішіча, а той протягнув його в останню третину поля. Побачивши зліва абсолютно самотнього Жиру, який стояв перед штрафним і уникав офсайду, Крістіан віддав йому передачу. Олів'є прийняв її, наблизився до воріт та пробив у дальній кут – 0:1!

Одразу Пулішіч забив і другий. На 40-й хвилині американець отримав передачу на хід по лівому флангу, прорвався у штрафний, змістився в центр та вистрілив низом під ліву стійку – точно у сітку воріт! Втім, гол не зарахували через положення поза грою у Крістіана. Ліверпуль до кінця першого тайму так і не оговтався, але на перерву пішов за рахунку 1:0. А могло бути набагато гірше.

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Юрген Клопп одразу зняв з гри непомітного Окслейда-Чемберлейна й випустив на другий тайм Фірміно. Заміна спрацювала вже за дві хвилини після поновлення поєдинку: Фабіньйо виконав закидушку в штрафний на Фірміно, той відкинув м'яч вправо на Мане, а Садьйо забив у порожні ворота – 1:1! Ліверпуль моментально відчув запах крові: на 50-й пройшов потужний удар Фабіньйо метрів з 30-ти (поруч з дев'яткою), а на 52-й Хендерсон потужно вистрілив з-за меж штрафного з рикошетом від Емерсона – Кепа, стоячи на колінах, таки спіймав м'яч! Крім того, у мерсисайдців було кілька небезпечних кросів та вривань без завершення.

Ліверпуль продовжив тримати ініціативу, але поступово Челсі вдалося відвести гру від власних воріт. Більше того: на 61-й хвилині Жоржінью лонгболом виводив Жиру віч-на-віч, а Олів'є пробив з меж штрафного – втім, його удар накрили, а лайнсмен помітила офсайд. На 66-й же з дистанції з пасу Педро вистрілив Пулішіч, але і цей постріл заблокували. Ліверпуль відповів пасом Робертсона на хід Мане та ударом останнього в дотик, але він не став проблемою для Кепи.

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Матч збився до позиційної боротьби, тому головні тренери почали проводити заміни. Френк Лемпард кинув у бій Абрахама та Маунта, а Клопп додав до своєї команди Вейналдума. Перша заміна спрацювала на 74-й хвилині, коли Челсі просто фантастично пощастило: після подачі з кутового м'яч відкинули під удар Салаху, а той пробив у дальній нижній кут і влучив у Абрахама – саме він прикривав стійку! Добивання ж ван Дейка з кількох метрів мало б стати голом, якби не фантастичний сейв Кепи – баск перевів м'яч у поперечину!

Ліверпуль міг дотиснути Челсі зі стандарту на 80-й хвилині, коли Салах пробивав метрів з 20-ти, однак обвідний удар Мо зачепив голову Абрахама у стінці. Лондонці одразу ж провели кілька швидких контрвипадів по флангах, а на 83-й несподівано забили гол – це Маунт потужно вистрілив з лівого краю в дальній кут, але лайнсмен помітила у Мейсона офсайд.

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Покарання за марнотратство могло прийти на 86-й, коли Мане отримав передачу на правий край штрафного, під кутом вирвавшись віч-на-віч з Кепою – втім, його удар пройшов паралельно воротам. Зрештою, у грі на зустрічних курсах команди дійшли до свистка Стефані Фраппар на 90+2-й хвилині, який сповістив про перехід матчу в додатковий час.

На овертайми Юрген Клопп випустив Александера-Арнольда, знявши при цьому Робертсона. Особливого зиску ця заміна не принесла, але загалом Ліверпуль розпочав дуже потужно. На 93-й хвилині мерсисайдці створили перший момент – це Гомес дійшов до лінії штрафного та пробив з рикошетом, однак Кепа спіймав м'яч.

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На 95-й же "червоні" вийшли вперед після прориву Фірміно на лівий край карного майданчика та прострілу в спини захисникам під удар Мане. Садьйо потужним пострілом у дотик оформив дубль – 2:1!

Втім, одразу після цього лондонці притиснули Ліверпуль, що вилилось у пенальті на 98-й хвилині за фол Адріана проти Абрахама. Жоржінью холоднокровно реалізував одинадцятиметровий, зрівнявши рахунок – 2:2! Тренери моментально провели чергові заміни: Лемпард випустив Барклі, а Клопп кинув у бій Оріджі.

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Ці футболісти до свистка на другий овертайм ніяк не допомогли своїм партнерам, але на 105-й хвилині Челсі ледь не забив третій гол: Педро увірвався на правий край штрафного та прострілив під удар Абрахаму, а той з кількох метрів пробив у дальній кут – м'яч пройшов у сантиметрах від стійки!

Остання 15-хвилинка Суперкубку поступалася у видовищності першому екстра-тайму. Команди явно втомилися, однак більше сил залишилося у Челсі, який міг вирвати перемогу на 112-й та 113-й хвилинах. Спочатку Маунт отримав передачу під удар з лінії штрафного й вистрілив у дальню дев'ятку, але Адріан витягнув м'яч; потім Педро пробив з напівкола під праву стійку, однак сфера пролетіла поруч із каркасом воріт! На 118-й же метрів з 20-ти Маунт пробив ще раз (Адріан парирував), а Абрахам на добиванні запустив м'яч у небо.

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Ліверпуль на це ніяк не відповів, але втримати нічийний рахунок чемпіонам Європи вдалося. Фінальний свисток Стефані Фраппар просигналізував про те, що доля Суперкубку вирішуватиметься у серії пенальті. По її початку у воротах Кепи з "точки" відзначились Фірміно, Фабіньйо, Оріджі, Александер-Арнольд та Салах, хоча голкіпер Челсі кілька разів міг парирувати. Адріану забили Жоржінью, Барклі, Маунт та Емерсон – воротар "червоних" явно був гіршим за свого візаві. Останній постріл належало виконати Абрахаму – і саме його ногами несподівано відбив Адріан!

Таким чином, Ліверпуль святкував перемогу в серії пенальті (5:4) та тріумф у Суперкубку УЄФА 2019!

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