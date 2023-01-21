Михайло Мудрик має шанс дебютувати з лави запасних. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Челсі на "Футбол 24", стартує о 14:30. Цікавий факт: 4 попередні поєдинки між цими командами завершувалися внічию, зокрема, два кубкові фінали. Де дивитися матч Ліверпуль – Челсі онлайн? Гру транслює Setanta Sports. Великі сюрпризи від Юргена Клоппа. Німецький наставник Ліверпуля настільки втомився від безладу в оборону та середній лінії, що посадив на лавку Александер-Арнольда, Фабінью і Хендерсона. В основі ж вийшли ветеран Мілнер, 18-річний Байчетіч і Набі Кейта.

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Відновився, але не виходить в основі Дарвін Нуньєс. Вакантне місце в атаці посів 19-річний Харві Елліот. Поттер же, схоже, повертається до схеми у 3 центральні захисники, що є не дуже добрим сигналом для Мудрика. У запасі вдруге поспіль залишаються Аспілікуета та Кулібалі, які були не дуже переконливими і надійними під час попередніх матчів. Свій юнак закріпився і у старті Челсі. Для 18-річного Льюїса Холла це 4 поспіль вихід з перших хвилин за 13 днів.