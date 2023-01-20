Лондонці у найближчі два вікна охоче вислухають пропозиції щодо Стерлінга, Пулішіча та Зієша, стверджує Marca.

Челсі продовжує розкидатися грошима після трансферу Мудрика – 35 мільйонів за травматичного вінгера

За кілька тижнів Челсі встиг орендувати Феліша, придбати Мудрика і майже закрив трансфер Мадуеке. Влітку на Стемфорд Брідж також переїде Нкунку, тому у "синіх" буде помітний перебір гравців атаки. Керівництво клубу прагне звузити конкуренцію до більш розумних рамок та відбити бодай частину витрат. Свого часу Челсі віддав серйозні кошти за Стерлінга (56 млн євро), Пулішіча (64 млн) та Зієша (40 млн), але навряд за них можна вимагати стільки ж у їхньому нинішньому стані.

Додамо, що зараз команда Грема Поттера йде на десятій сходинці АПЛ і ризикує залишитися без єврокубків на наступну кампанію.

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