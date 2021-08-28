Ліверпуль на Енфілд Роуд приймає Челсі у центральному матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Челсі на "Футбол 24", розпочнеться о 19:30. Відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

Обидва суперники прекрасно розпочали новий сезон: здобули по дві перемоги, не пропустивши при цьому жодного м'яча. Сьогодні ж, як мінімум, один із цих клубів зазнає перших очкових втрат.

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Фабінью, Хендерсон, Елліот, Мане, Салах, Фірміно

Челсі: Менді, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Алонсо, Маунт, Лукаку, Хаверц