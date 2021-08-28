Ливерпуль – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
18:38 - Читати українською
Ливерпуль на Энфилд Роуд принимает Челси в центральном матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Челси на "Футбол 24", начнется в 19:30. Видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.
Оба соперника прекрасно начали новый сезон: одержали по две победы, не пропустив при этом ни одного мяча. Сегодня же, как минимум, один из этих клубов понесет первые очковые потери.
Стартовые составы
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Хендерсон, Эллиот, Мане, Салах, Фирмино
Челси: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Алонсо, Маунт, Лукаку, Хаверц
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