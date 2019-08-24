Ліверпуль – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Ліверпуль приймає Арсенал в матчі 3-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал розпочнеться о 19:30 за київським часом. Обидві команди набрали по 6 очок – лише підопічні Юргена Клоппа та Унаї Емері здобули дві перемоги у двох стартових матчах чемпіонату Англії.

Лунін проти Реала, українці та Фонсека стартують в Італії, а Ліверпуль проекзаменує Арсенал: топ-матчі євровікенду

Ліверпуль – Арсенал: стартові склади команд:

Ліверпуль: Адріан – Александер-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон – Фабінью, Вейналдум, Хендерсон, – Салах, Мане, Фірміно

Арсенал: Лєно – Мейтленд-Найлс, Сократіс, Луїс, Монреаль – Джака, Гандузі, Віллок – Себальйос, Пепе – Обамеянг