Ливерпуль – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ

Ливерпуль принимает Арсенал в матче 3-го тура АПЛ. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Ливерпуль – Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Обе команды набрали по 6 очков – только подопечные Юргена Клоппа и Унаи Эмери одержали две победы в двух стартовых матчах чемпионата Англии.

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Ливерпуль – Арсенал: стартовые составы команд:

Ливерпуль: Адриан – Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабинью, Вейналдум, Хендерсон, – Салах, Мане, Фирмино

Арсенал: Лено – Мэйтленд-Найлс, Сократис, Луис, Монреаль – Джака, Гандузи, Виллок – Себальос, Пепе – Обамеянг