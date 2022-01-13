Лондонський Арсенал близький до того, аби закрити перехід 25-річного півзахисника на правах оренди, повідомляє Ніколо Скіра.

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За інформацією джерела, "каноніри" вже узгодили з Артуром деталі особистого контракту. Арсенал готовий взяти на себе зарплату футболіста на термін оренди у повному обсязі. Ювентус не проти відпустити бразильця, але поки шукає йому заміну.

Нагадаємо, Артур перебрався в Турин влітку 2020 року. За умовами угоди з Барселоною, в якій також фігурував Міралем П'яніч, Ювентусу цей трансфер обійшовся у 76 млн євро. Однак бразилець так і не став важливим гравцем для "Старої синьйори".

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