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ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліверпуль – Вест Хем – 3:2 – відео голів та огляд матчу

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Ліверпуль – Вест Хем – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Вест Хем / Фото ФК Ліверпуль

Ліверпуль приймав Вест Хем в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

9’ Джорджініо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане
 
Ісса Діоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджініо Вейналдум
12’ Ісса Діоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане

Ліверпуль вже на 9-й хвилині святкував взяття воріт, рахунок відкрив Вейналдум. Несподівано гості з Лондона дуже швидко зрівняли рахунок.

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В другому таймі на глядачів очікував екшн. Вест Хем шокував суперника голом і вийшов вперед, але до фінального свистка мерсисайдці все розставили на свої місця, відповівши двома м'ячами.

Після 27-ми турів Ліверпуль продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Ман Сіті на 22 очки. Вест Хем бореться за виживання на 18-й сходинці.

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Відеоновини Ліверпуль - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Ліверпуль Ліверпуль Англія
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