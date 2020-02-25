Ліверпуль – Вест Хем – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль приймав Вест Хем в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ліверпуль вже на 9-й хвилині святкував взяття воріт, рахунок відкрив Вейналдум. Несподівано гості з Лондона дуже швидко зрівняли рахунок.

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В другому таймі на глядачів очікував екшн. Вест Хем шокував суперника голом і вийшов вперед, але до фінального свистка мерсисайдці все розставили на свої місця, відповівши двома м'ячами.

Після 27-ми турів Ліверпуль продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Ман Сіті на 22 очки. Вест Хем бореться за виживання на 18-й сходинці.

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