Ліверпуль – Тоттенхем: Почеттіно похвалив мерсисайдців за трансфер ван Дейка

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно зазначив, що Ліверпуль вчинив правильно, вирішивши придбати голландського захисника Вірджила ван Дейка.

"Коли така команда, як Ліверпуль, потребує посилення в певній лінії, люди починають говорити, що платити 75 млн фунтів за центрального захисника – це безумство.

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Але Ліверпуль мав рацію. Вони вибрали ван Дейка, тому що на той момент вважали його найкращим центральним захисником в Англії, який міг допомогти команді. Це було вірне рішення.

Якщо ви збираєтеся придбати футболіста, який може поліпшити команду, то це не така вже й велика сума. Якщо врахувати, яке значення має перемога в Лізі чемпіонів або в англійській Прем'єр-лізі, вигідніше буде витратити такі гроші", – цитує Почеттіно Sky Sports.

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Нагадаємо, матч 32-го туру АПЛ Ліверпуль – Тоттенхем відбудеться сьогодні, 31 березня. Стартовий свисток пролунає о 18:30.